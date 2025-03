Android kontra iOS – tak wyglądał rynek smartfonów w 4Q2024

Android wciąż liderem, ale ze spadkami w USA i Indiach

Android utrzymał globalnie 74% udziału w rynku , co oznacza brak zmian w stosunku do ubiegłego roku oraz spadek kwartał do kwartału. Jednak w USA i Indiach system ten zanotował rekordowo niskie kwartalne udziały.

W Stanach Zjednoczonych, pomimo spadku udziałów mniejszych producentów, sprzedaż Motoroli i smartfonów Google wzrosła, co pozwoliło zredukować straty Androida. Z kolei sprzedaż iPhone'ów w USA zmniejszyła się jedynie o 1% rok do roku.

HarmonyOS wyprzedza iOS w Chinach

System HarmonyOS utrzymał globalnie 4% udziału w rynku, co oznacza brak zmian rok do roku. Natomiast w Chinach jego udział wzrósł do 19% dzięki sukcesom sprzedażowym nowych modeli. Był to już czwarty z rzędu kwartał, w którym HarmonyOS wyprzedza iOS na tym rynku. Dodatkowo, wsparcie w postaci dotacji rządowych na smartfony pomogło lokalnym producentom w dalszej ekspansji.