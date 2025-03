Apple jak za czasów iOS 7? Nadchodzi rewolucja wizualna w systemach giganta

Spójność systemów Apple na różnych urządzeniach

Głównym celem zapowiadanej zmiany jest ujednolicenie wyglądu i sposobu działania systemów operacyjnych na różnych urządzeniach firmy Apple , takich jak iPhone, iPad, Mac, a nawet Vision Pro. Gigant z Cupertino chce, by systemy operacyjne były bardziej spójne , zarówno pod względem designu, jak i interakcji z użytkownikiem, niezależnie od urządzenia. Jak możemy przeczytać w ostatnich doniesieniach, zmiany te będą inspirowane systemem visionOS , który rządzi w urządzeniu Vision Pro, rozszerzając tym samym zaokrąglone kształty i elementy interfejsu, które mogą stać się charakterystyczne dla przyszłych wersji systemów iOS, iPadOS oraz macOS.

Zmiany w ikonach i elementach wizualnych

Zmiany mają objąć szeroki zakres elementów wizualnych, w tym ikony, menu, okna aplikacji oraz przyciski systemowe. Zgodnie z przewidywaniami, będzie to zdecydowana zmiana w porównaniu do obecnych wersji systemów, co przypomina przełomową transformację w iOS 7, kiedy Apple zrezygnował z tzw. skeuomorfizmu – projektu, który naśladował wygląd rzeczywistych przedmiotów (np. ikona YouTube przypominająca telewizor z lat 50-tych). Nowe podejście ma sprawić, że systemy Apple'a będą jeszcze bardziej intuicyjne i spójne, oferując prostsze i bardziej płynne nawigowanie po urządzeniach.