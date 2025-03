Apple w końcu słucha? iOS 19 z gigantyczną zmianą i funkcją, która ma sens

Rewolucja w wyglądzie iOS

Nowa szata graficzna może być kluczowym ruchem Apple, szczególnie w obliczu opóźnień związanych z Apple Intelligence – zaawansowaną sztuczną inteligencją, którą firma zapowiadała od dłuższego czasu. W obliczu problemów z Siri i AI, Apple musi zaoferować użytkownikom coś ekscytującego, a nowy wygląd systemu to coś, co od razu przyciągnie uwagę większości właścicieli iPhone'ów.

Tłumaczenie na żywo w AirPods

Oprócz zmian wizualnych, Apple planuje wprowadzenie nowej funkcji do AirPods – tłumaczenia na żywo. Dzięki aktualizacji iOS 19 słuchawki AirPods będą mogły tłumaczyć rozmowy w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwi komunikację w obcych językach. Co ważne, funkcja ta ma działać także na obecnych modelach AirPodsów. Oznacza to, że użytkownicy nie będą musieli kupować nowego sprzętu, aby skorzystać z tej technologii.