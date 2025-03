Rewolucja w Apple: iOS 19 i iPadOS 19 z nowymi funkcjami na żądanie UE

Pełniejsza integracja urządzeń firm trzecich:

Nowe rozwiązania w zakresie łączności i płatności

Kluczowa zmiana w 2026 roku: funkcja podobna do AirPlay

Choć część wymienionych funkcji może pojawić się dopiero w systemie iOS 20, Unia Europejska wskazuje, że do końca 2026 roku Apple musi udostępnić rozwiązanie umożliwiające deweloperom firm trzecich tworzenie alternatywnych metod strumieniowania multimediów – na wzór AirPlay.

Szkło hartowane PREMIUMGLASS do Huawei P40

Szkło hartowane PREMIUMGLASS do Huawei P40

Etui TECH-PROTECT Defense360 do Apple Watch 7/8/9 (45mm) Czarny

Etui TECH-PROTECT Defense360 do Apple Watch 7/8/9 (45mm) Czarny

Apple będzie stopniowo wdrażać nowe funkcje w swoich systemach, aby dostosować się do wymogów Aktu o rynkach cyfrowych. Użytkownicy iPhone’ów i iPadów mogą spodziewać się większej integracji urządzeń giganta z Cupertino z produktami firm trzecich, co zwiększy swobodę wyboru sprzętu i aplikacji. Kluczowe funkcje mają zostać udostępnione w ciągu najbliższych dwóch lat, a pełna zgodność z unijnymi przepisami ma zostać osiągnięta do końca 2026 roku.