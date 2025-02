7 lat aktualizacji. Szefowa Samsunga wyjaśniła co to znaczy

Nowe funkcje One UI 7 nie dla Galaxy S24: Oto powody

Samsung Galaxy S24 nie otrzyma wielu funkcji One UI 7 (związanych z Androidem 15) - ponieważ aktualizacje z nimi powiązane są zależne od hardware'u . Sally Jeong, szefowa działu Framework R&D w Samsungu wypowiadała się na temat przyszłości aktualizacji i pośrednio potwierdziła, że niektóre funkcje One UI 7 nie będą dostępne dla rodziny smartfonów S24.

Od One UI 7, Samsung rozbija funkcje w swoich aktualizacjach na zależne od sprzętu i niezależnego od niego. Jednym z przykładów funkcji, która nie trafi do starszych urządzeń, jest osobisty silnik do przetwarzania danych. Oznacza to również, że nawet niektóre funkcje już przygotowywane z myślą o Samsung Galaxy S26 nie trafią np. do niedawno wydanych S25.