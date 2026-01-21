Tech

Google ma powody do obaw. OpenAI to coraz większa konkurencja

Twórcy ChatGPT mogą bardzo zyskać silną pozycję na rynku reklamowym. Wszystko za sprawą szczegółowych danych o miliardach osób.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google ma powody do obaw. OpenAI to coraz większa konkurencja

Reklamy mogą stać się dla OpenAI biznesem wartym nawet 25 miliardów dolarów rocznie i jednocześnie realnym zagrożeniem dla dominacji Google. Tak wynika z najnowszej analizy Evercore ISI, które uważa, że jeśli zespół Sama Altmana sprawnie rozwinie nowy model monetyzacji, to już w 2030 roku wpływy z reklam mogą osiągnąć imponującą skalę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google czy Meta maja około 40% marży na reklamach

Zgodnie z zapowiedziami, reklamy w ChatGPT mają pojawić się w nadchodzących tygodniach u użytkowników wersji darmowej oraz Go. OpenAI podkreśla, że materiały sponsorowane będą wyraźnie oznaczane, a treści rozmów nie trafią do reklamodawców. Według analityka Marka Mahaneya realny jest scenariusz, w którym firma zacznie generować kilka miliardów dolarów z reklam już w 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer ACER Veriton VN1502G-12N N100 4GB RAM 128GB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer ACER Veriton VN1502G-12N N100 4GB RAM 128GB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
3429 zł - najniższa cena
Kup teraz 3429 zł
Komputer PNY DGXSPARK-FOUNEDIT-EU ARM 128GB RAM 4TB SSD Wi-Fi NVIDIA DGX OS
Komputer PNY DGXSPARK-FOUNEDIT-EU ARM 128GB RAM 4TB SSD Wi-Fi NVIDIA DGX OS
0 zł
21999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 21999.99 zł
Advertisement

Tak optymistyczne prognozy wynikają ze skali samego ChatGPT, sprawdzonych modeli monetyzacji opartych na marketingu o wysokiej intencji zakupowej oraz wielkości globalnego rynku reklamowego. OpenAI już dziś notuje dynamiczny wzrost przychodów.

Dyrektor finansowa firmy, Sarah Friar, ujawniła niedawno, że roczne przychody w 2025 roku przekroczyły 20 miliardów dolarów, wobec zaledwie 2 miliardów dolarów dwa lata wcześniej. Jednocześnie wciąż pozostaje otwarte pytanie o skalę strat i długoterminową rentowność spółki.

Dla porównania, biznes reklamowy Google, obejmujący wyszukiwarkę i YouTube, miał wygenerować w 2025 roku blisko 300 miliardów dolarów. Do tego dochodzi około 180 miliardów dolarów po stronie Meta. Według Mahaneya są to operacje o marżach sięgających 40%, co pokazuje, jak lukratywny potrafi być dobrze skalowany model reklamowy.

ChatGPT przyciąga niemal miliard użytkowników tygodniowo, a wielu z nich dzieli się z chatbotem bardzo konkretnymi informacjami o potrzebach i zamiarach zakupowych. To właśnie tego typu dane o stanowią fundament reklamowych imperiów. Nic dziwnego, że reklamodawcy są gotowi słono zapłacić za dostęp do takiego źródła informacji.

Mahaney podkreśla jednak, że nawet przy agresywnym wejściu w reklamy ChatGPT nie odbierze Google pozycji lidera z dnia na dzień. Wyszukiwarkowy gigant przez lata budował cały ekosystem, w tym przeglądarkę Chrome, a do tego dochodzą silne nawyki użytkowników, którzy wciąż automatycznie googlują, gdy czegoś szukają.

Image
telepolis
AI Google reklamy sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT reklamy w ChatGPT
Zródła zdjęć: Shutterstock / Tada Images
Źródła tekstu: Business Insider, opra. własne