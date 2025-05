NVIDIA traci pozycję lidera. Ratunkiem nowy ośrodek R&D w Szanghaju

Chiny to nadal ogromny, dochodowy i kluczowy rynek dla NVIDII

Warto zaznaczyć, że technologie projektowe i produkcyjne nie będą przekazywane do Chin - centrum w Szanghaju ma koncentrować się na badaniach prowadzonych przez lokalnych specjalistów. Głównym celem jest zatrzymanie najzdolniejszych inżynierów w strukturach firmy i przeciwdziałanie ich przechodzeniu do konkurencji .

Firma zapowiada również wprowadzenie nowych wersji procesorów Hopper i Blackwell, które będą zgodne z amerykańskimi regulacjami. Mimo to niepewność co do przyszłości Zielonych w Chinach skłania tamtejsze firmy technologiczne do wyboru alternatyw - najczęściej właśnie od Huawei.