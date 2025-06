Nie trzeba parkomatu, ani aplikacji. Oto wygodniejszy sposób płacenia

Okazuje się, że mieszkańcy Szczecina już mogą w praktyce cieszyć się nowoczesną metodą opłacania postoju. Jedyne co muszą posiadać to smartfona lub inne urządzenie, które pozwoli im zeskanować kod QR umieszczony na parkomacie.

Nowa usługa - skanowanie kodu QR

Usługa ta jest już dostępna w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, a do końca tygodnia obejmie całą SPP. Parkujący tam kierowcy mogą teraz w prosty i intuicyjny sposób zapłacić za postój bezpośrednio przez przeglądarkę internetową w smartfonie. Instalowanie jakiejkolwiek dodatkowej aplikacji mobilnej jest zbędne.

Jak to wszystko działa?

Jedyne co kierowca musi zrobić, to zeskanować smartfonem kod QR, umieszczony z boku parkomatu. Kod prowadzi do serwisu transakcyjnego, w którym należy podać następujące dane: czas parkowania, numer rejestracyjny pojazdu oraz adres mailowy. Następnie, wystarczy wybrać jedną z sugerowanych form płatności (Apple Pay, Google Pay oraz Blik) i zapłacić.