W ramach zemsty zjedli swoich wrogów? Makabryczne odkrycie sprzed lat

Kości znalezione w południowo-zachodniej Anglii wskazują na makabryczne odkrycie. Być może nie zawsze żyjący tam ludzie słynęli wyłącznie z eleganckiego popijania herbatki, ale przynajmniej niektórzy z nich mieli dawno temu makabryczne upodobania.

Szczątki, które pochodzą ze stanowiska Charterhouse Warren w południowo-zachodniej Anglii datowane są na wczesną epokę brązu. Niestety po analizie przeprowadzonej przez badaczy okazało się się, że noszą one ślady rozczłonkowania, uderzeń tępym narzędziem a nawet kanibalizmu. Brutalny koniec losów tych ludzi przypieczętowało wrzucenie ciał do 15-metrowego dołu.

Zemsta?

Zdaniem międzynarodowego zespołu ten poziom i skala przemocy zdecydowanie jest bardzo nietypowa dla brytyjskiej prehistorii. Do tej pory więcej takich przypadków pochodziło z neolitu, co czyni to młodsze znalezisko tak wyjątkowym. Do analizy wykorzystano ponad 3000 fragmentów kości, co zdaniem badaczy składa się na szkielety przynajmniej 37 osób. Bardzo prawdopodobne, że wszystkie pochodzą z tego samego wydarzenia, do którego miało dojść między 2210 a 2010 rokiem p.n.e.

Co więcej, zmasakrowane ciała prawdopodobnie należały do lokalnych mieszkańców, którzy mogli zostać zaskoczeni przez atakujących napastników. Co jednak spowodowało tę agresję? Badacze nie są pewni, jednak ich zdaniem mógł to jakiś element zemsty. Być może jakiś przyczynek do tego miała też obecna w tamtych czasach zaraza, która mogła zwiększyć napięcia społeczne. Naukowcy zakładają też, że nie był to jednorazowy przypadek dla ludzi z epoki brązu, co wymaga powtórnego spojrzenia na dawnych ludzi w nieco inny sposób. Można się też niestety spodziewać podobnych ponurych znalezisk w przyszłości.

