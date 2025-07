Często masz zgagę? Nieleczona niszczy zdrowie, a leczona niszczy mózg

Jeśli jest ona jedynie epizodyczna, to głównym problemem jest nieprzyjemne pieczenie w przełyku. Jeśli jednak zdarza się częściej, to mogą do tego dojść także wrzody, znaczne nasilenie objawów, oraz rak przełyku. Na szczęście jest na to lek: inhibitory pompy protonowej (IPP), które znacznie zmniejszają produkcję kwasu żołądkowego.