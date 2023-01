Masz Wi-Fi? To masz też coraz więcej powodów do obaw

Naukowcy z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu odkryli sposób na podglądanie ludzi przez ściany. Wystarczy sygnał WiFi.

Dzięki WiFi widzą przez ściany

Amerykańscy naukowcy znaleźli sposób na podglądanie osób przez ściany. Nie wykorzystują w tym celu żadnych zaawansowanych skanerów ani wymyślnych urządzeń. Wystarczy sygnał sieci WiFi ze standardowego, rynkowego routera marki TP-Link oraz analiza za pomocą sztucznej inteligencji.

Opracowaliśmy głęboką sieć neuronową, która odwzorowuje fazę i amplitudę sygnałów WiFi na współrzędne UV w 24 regionach ludzkich. Wyniki badania pokazują, że nasz model może oszacować pozę wielu obiektów, z efektywnością porównywalną do metod opartych na obrazie, wykorzystując sygnały Wi-Fi jako jedyne dane wejściowe.

- napisali naukowcy w swojej pracy.

Badania otwierają drzwi ku ogromnym możliwościom w śledzeniu ludzi przez ściany i to bardzo niskim kosztem. Stosowane do tej pory rozwiązania, a takie są już dostępne, było bardzo kosztowne, co było głównym problemem. Wykorzystanie sygnału WiFi i sieci neuronowej rozwiązuje te kwestie.

Sama kwestia z oczywistych względów budzi wątpliwości pod względem prywatności. Sami autorzy pracy, chociaż wspominają o tego typu kwestiach, to nie do końca zdają się je dostrzegać. Ich zdaniem opracowana przez nich technika może mieć pozytywny wpływ na naszą prywatność, ale jakoś nie jestem w stanie tego dostrzec...

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Popular Mechanics