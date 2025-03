Ten owoc zapewni lepsze mięśnie na dłużej. Sami naukowcy są zaskoczeni

Badanie przeprowadzono na Western New England University (WNE), a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Foods. Badanie podkreśla znaczący wpływ długotrwałego spożywania winogron na zdrowie mięśni, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Wyniki są jednoznaczne. Wyraźnie sugerują, że włączenie winogron do codziennej diety może wpływać na ekspresję genów w mięśniach, potencjalnie wspierając masę mięśniową i funkcje. U osób regularnie spożywających te owoce, odnotowano zwiększoną aktywność genów odpowiadających za utrzymanie masy mięśniowej oraz obniżenie ekspresji genów związanych z degradacją mięśni. Efekt ten szczególnie okazał się widoczny w przypadku kobiet. Odkrycie to jest szczególnie ważne, w przypadku osób starszych. Według najnowszych danych, aż 16 procent z nich cierpi na sarkopenię, czyli postępującą utratę masy i siły mięśniowej. Zdaniem badaczy, to właśnie winogrona mogą stanowić naturalne wsparcie dla tego schorzenia. Zaraz obok aktywności fizycznej oraz diety bogatej w białko.