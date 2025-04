Ta stacja ładowania wygląda jak duży powerbank, może działać jak UPS i w promocji kosztuje mniej, niż połowę standardowej ceny

Orico AT150-EU-GY-BP

To naprawdę wyjątkowe urządzenie. Znajdziemy w nim 2 gniazda USB-A, które mogą działać z mocą do 18 W i port USB-C działający z mocą do 60 W. Jednak z tyłu urządzeniu znajduje się gniazdo AC, które potrafi dać aż 150 W prądu przemiennego. Sam bank energii możemy natomiast ładować za pomocą kabla zapalniczki samochodowej, bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne, oraz z gniazda AC. Jeśli natomiast podłączymy do Orico AT150-EU-GY-BP zasilanie AC i jednocześnie komputer pod gniazdo tego typu, to może on działać jako UPS. Jeśli chodzi o pojemność, to mamy tu do czynienia ze 142 Wh. To wartość 39000 mAh, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż w popularnych powerbankach 20 000 mAh. A wszystko to za 599 zł.