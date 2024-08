Żyjące dziś ptaki skrywają w sobie ślady zagłady dinozaurów

66 milionów lat temu miało miejsce tajemnicze zniknięcie, które stanowiło przez lata prawdziwą, kryminalną zagadkę. Być może jednak właśnie udało się znaleźć nowe dowody. Znaleziono je u żyjących dziś ptaków.

Śmierć dinozaurów i sporego kawałka świata przyrody na Ziemi podczas wymierania kredowego to zagadka, która do dziś nie ma odpowiedzi ostatecznej. Oczywiście, mieliśmy trochę poszlak, jak chociażby podwyższoną ilość irydu, metalu rzadkiego w skorupie ziemskiej, obficiej występującego zaś w planetoidach. Jednak być może jeszcze ciekawszym pytaniem jest kwestia tego jak pozostałym udało się to przetrwać? Naukowcy trafili na ślad zagłady dinozaurów w DNA ich obecnie żyjących “krewniaków”, czyli ptaków, który przy okazji odpowiada na to drugie pytanie.

Ogromnie ważne zmiany

Mowa o wyraźnych śladach w ewolucji tych skrzydlatych zwierząt, pochodzących właśnie z okresu tuż po dacie wymierania kredowego. Bez względu na to, czy była to kwestia uderzenia meteorytu, bardziej wzmożonej aktywności wulkanów czy jeszcze innych czynników, badania ornitologów analizujących DNA ptaków wskazują na wyraźne zmiany pochodzące z czasu tuż po zagładzie dinozaurów. Co ważne, były to zmiany, które pozwoliły przetrwać skrzydlatym zwierzętom oraz umożliwić dalszą ewolucję.

Jak wskazuje portal sciencealert.com, naukowcy korzystając nowego oprogramowania przeprowadzili analizę różnic w genomie między wszystkimi głównymi grupami ptaków. Dzięki temu można było zlokalizować zmiany w składzie genomu od czasu wyginięcia kredowego. Dotyczyły one w szczególności wielkości dorosłych ptaków, ich metabolizmu i tego, jak rozwijały się jako pisklęta. Nastąpiła też zmiana w kierunku mniejszych, słabszych dzieci, urodzonych bez piór i wymagających okresu intensywnej opieki rodzicielskiej.

Jak wskazują naukowcy, wedle ich wiedzy zmiany w składzie DNA nie były wcześniej tak wyraźnie powiązane z wymieraniem dinozaurów.

Ta praca pogłębia nasze zrozumienie dramatycznych biologicznych skutków masowego wymierania i podkreśla, że masowe wymieranie, które zniszczyło gigantyczne dinozaury, było jednym z najbardziej biologicznie wpływowych wydarzeń w całej historii naszej planety

mówi paleontolog Daniel Field z University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, cytowany przez sciencealert.com

Same badania zostały opublikowane w Science Advances.

