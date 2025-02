Polacy, zamiast spać, siedzą na tych stronach. Co czwarty przez to nie dosypia

Przedstawiona w raporcie analiza aktywności nocnej użytkowników smartfonów wskazuje, że rzeczywisty czas bez aktywności na telefonie to średnio 7 godzin i 15 minut. Aż 66% badanych korzysta z telefonu w godzinach nocnych (22:00-6:00), a co czwarta osoba pozostaje nieaktywna przez mniej niż 5 godzin, co sugeruje, że znaczna część użytkowników nie zapewnia sobie wystarczającej przerwy od ekranów.