Ziemia śnieżka. Odnaleziono ślady sprzed 720 mln lat

Szkockie wyspy mogą pomóc rozwikłać jedną z największych tajemnic na naszej planecie. Zachowało się tam coś, co ciężko było do tej pory znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie. To ślady tzw. Ziemi Śnieżki sprzed 720 milionów lat temu.

Jest 2024 rok naszej ery. Cała Ziemia straciła ślady sprzed 720 milionów lat, gdy planetę pokrywał w całości śnieg (przez co jest ona nazywana pieszczotliwie Śnieżką). Cała? Nie! Jedne, jedyne skupisko skał na wyspach wchodzących w skład zachodniego wybrzeża Szkocji wciąż stawia opór procesom erozyjnym. A tę parafrazę z Asterixa i Obelixa mogę teraz też spuentować zdaniem: i dzięki temu być może poznamy odpowiedź na jedną z największych zagadek w historii Ziemi.

Najlepszy ślad

Wyspy Garvellach można znaleźć w okolicach zachodniego wybrzeża Szkocji. Obecnie nie mieszka tam nikt poza zespołem naukowców działających na głównej wyspie, choć historia pokazuje, że nie zawsze tak było. Są tam chociażby ruiny celtyckiego klasztoru z VI wieku. Jednak dużo ważniejszy jest inny ślad historii, a mianowicie tamtejsze skały.

Znaleziono tam najlepszy odkryty do tej pory ślad wejścia Ziemi w największą do tej pory epokę lodowcową. Zdarzenie sprzed około 720 milionów lat wywołało wielkie zamrożenie, które pokryło prawie cały glob. Całość trwała około 80 milionów lat, a naszą planetę zamieniło w kulkę śniegu. Dziś nawet efekt tych zdarzeń nazywany jest Ziemią Śnieżką. To właśnie po tym okresie w historii ziemi miało powstać pierwsze życie zwierzęce.

Do czasu odkrycia śladów na wyspach Garvellach badacze nie byli w stanie natrafić na ślad Ziemi Śnieżki. Wszystko przez postępującą erozję, która doprowadziła do zniszczenia wszelkich poszlak. Aż do teraz. Dlaczego jednak akurat Szkocja? Odpowiedź na to pytanie daje śledzenie ruchu kontynentów. Miejsce to w czasach Ziemi Śnieżki znajdowało się w zupełnie innym miejscu niż teraz, a dokładniej rzecz biorąc w okolicy równika, co przekładało się na tropikalny klimat, przynajmniej do czasu wielkiego mrozu. Teraz badacze chcą lepiej przyjrzeć się znalezionym śladom i spróbować odpowiedzieć choć w części na wspomniane pytania.

