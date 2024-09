Sensacyjne odkrycie w Nowej Zelandii. Nazywają go "rekinem widmo"

Badacze z Nowej Zelandii z intrygującym odkryciem. W wodach Oceanu Spokojnego żyje stworzenie, które nazywane jest czasem “rekinem widmo”. Skąd taka zagadkowa nazwa i czy trzeba się ich bać?

Harriota avia – to oficjalna nazwa dla nowo odkrytego gatunku zwierząt. “Widmowe rekiny” są blisko spokrewnione z prawdziwymi rekinami i płaszczkami. Jednak przez ich naturalne warunki do życia nie są łatwym celem do obserwacji. Może to wiązać się z nadaniem im tego "widmowego" pseudonimu. Badacze z Krajowego Instytutu Badań Wody i Atmosfery (NIWA) z Nowej Zelandii uchwycili go jednak podczas swoich prac.

Czego udało i się dowiedzieć?

Po pierwsze, zwierzęta te charakteryzują się całkowitym brakiem łusek oraz szkieletem zbudowanym w całości z chrząstki. Do tego poznać go można po niezwykle długim pysku. Ma on stanowić znaczną część długości ciała tego stworzenia. Zazwyczaj można je spotkać na dużych głębokościach sięgających poziomu do 2600 metrów pod powierzchnią wody.

Nowy gatunek ryby został uchwycony w obszarze dna oceanu znanym jako Grzbiet Chatham, który położony jest na wschód od Nowej Zelandii. Jednak właśnie ze względu na to otoczenie ciężko jest je badać i monitorować, stąd wiele pytań na ich temat jest jeszcze bez odpowiedzi. To między innymi wiele kwestii związanych z biologią tych stworzeń oraz ewentualnym zagrożeniem z ich strony. Odpowiedzi na te pytania będą musiały jeszcze trochę poczekać na odkrycie.

