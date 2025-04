Przełom w zastosowaniu marihuany? Badania są jednoznaczne

Marihuana może być kluczem do zwalczenia raka

Ryan Castle, dyrektor badań w Whole Health Oncology Institute, opublikował naukowe badanie dotyczące wykorzystania medycznej marihuany jako środka do walki z rakiem. Jak zauważył Castle, do tej pory toczyła się wojna na argumenty z dwóch stron, ale zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy byli bardzo wybiórczy. Najnowsze badanie miało na celu ustalić naukowy konsensus na temat wykorzystania konopii w terapii onkologicznej.