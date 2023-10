Przyznano Nobla z fizyki. Te odkrycia zmienią świat

Nagroda Nobla 2023 w dziedzinie fizyki została przyznana. Wręczono ją za odkrycie techniki pozwalającej na rejestrowanie i obserwację elektronów w ruchu.

Królewska Szwedzka Akademia Nauk wręczyła właśnie najważniejsze wyróżnienie naukowe tego roku. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymała trójka badaczy: Pierre Agostini, Ferenc Krausz i Anne L'Huillier.

Ultrakrótkie impulsy świetlne szansą na lepsze zrozumienie elektronów

Kapituła przyznała nagrodę za prace związane z technologią generowania ultrakrótkich pulsów świetlnych, pozwalających na rejestrowanie zachowania elektronów w ruchu. Normalnie tego typu cząstki poruszają się zbyt szybko, by można było uchwycić wiele zachodzących z ich udziałem procesów. Mówimy o dziesiątych częściach attosekundy.

Co to jest attosekunda? To jedna trylionowa część sekundy. Tak, to nie pomyłka - jedna trylionowa.

Gdyby nie badania L'Huillier, Agostiniegi i Krausza, obserwowanie reakcji zachodzących tak szybko byłoby w zasadzie niemożliwe. Tymczasem mówimy tu o ważnej gałęzi fizyki. Lepsze zrozumienie właściwości i zachowania elektronów pozwoli nie tylko na dokładne poznanie otaczającej rzeczywistości, ale może mieć też praktyczne zastosowania, m.in. w elektronice.

Zobacz: Cztery rzymskie miecze w jaskini w Izraelu. Skąd tam się wzięły?

Zobacz: Utrata mięśni w kosmosie? Mamy już na to sposób

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Królewska Szwedzka Akademia Nauk