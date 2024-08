Znaleziono gigantyczne nasiona. Są większe od niektórych owoców

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył wyjątkowe nasiona. Mają gigantyczne rozmiary, które można porównać do znanej nam limonki! Roślina ta wiąże się z kasztanowcami, ale nie tak jak można się tego początkowo spodziewać.

Wyjątkowe znalezisko udało się odkryć na Borneo. Stoi za nim międzynarodowy zespół, w skład którego wchodzą badacze z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Indonezji. Wyniki swoich badań opisali na łamach "International Journal of Plant Sciences". Jak wynika z opublikowanej treści, skamieniałość odkryta na Borneo jest spokrewniona z kasztanowcem australijskim. To jednak nieco inna roślina od tej, którą kojarzymy ze złotej, polskiej jesieni i charakterystycznych, brązowych kulek – owoców.

Z Azji do Australii

Zdaniem zespołu, znalezisko można zaliczyć do na największych znanych skamieniałości prehistorycznych nasion. Ma pochodzić sprzed 34-40 milionów lat i należy do wymarłej rośliny strączkowej. Jak wskazuje portal naukawpolsce.pl, pokrewieństwo z kasztanowcem australijskim sugeruje, że jej przodkowie migrowali do Australii z Azji, gdy Australia, po oderwaniu się od Antarktydy, zbliżyła się do kontynentu azjatyckiego.

Co ciekawe, to rozmiar nasiona to nie jedyna wyjątkowość tego znaleziska. Odkrycie po raz pierwszy na przykładzie roślinnych makroskamieniałości dokumentuje migrację roślin z Azji do Australii podczas tektonicznego zderzenia tych dwóch kontynentów. Dawni przodkowie kasztanowca australijskiego mogli w ten sposób wyemigrować bardziej na południe.

