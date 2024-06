Paleontolodzy po 50 latach uznali, że ich koledzy się pomylili

246 milionów lat temu – to właśnie okres, z którego pochodzi wyjątkowe znalezisko międzynarodowego zespołu naukowców. Pomaga ono uzupełnić pustą stronę w historii naszej planety.

Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował najstarszą skamieniałość morskiego gada z półkuli południowej – donosi portal Science Daily. To krąg Nothozaura znaleziony na nowozelandzkiej Wyspie Południowej. Co ciekawe, został on odkryty prawie 50 lat temu, w 1978 roku, ale dopiero teraz udało się w pełni odkryć jego znaczenie dla historii Ziemi.

On tak młodo wyglądał...

Nad kręgiem gada pracował połączony zespół paleontologów ze Szwecji, Norwegii, Nowej Zelandii, Australii i Timoru Wschodniego. Nie tylko przyjrzeli się oni znalezisku, ale przeanalizowali powiązane z nim skamieniałości. Wniosek? Nothozaur znaleziony w Nowej Zelandii jest o ponad 40 milionów lat starszy niż najstarsze znane wcześniej skamieniałości sauropterygów z półkuli południowej. Jak wskazują naukowcy, krąg pochodzi od gadów morskich, które żyły w płytkim środowisku przybrzeżnym pełnym stworzeń morskich w obrębie ówczesnego południowego kręgu polarnego.

Co ważne, do tej pory niektóre teorie sugerowały, że nothozaury dotarły tu z północnego pasa niskich szerokości geograficznych wzdłuż północnych wybrzeży polarnych, płynęły śródlądowymi drogami morskimi lub wykorzystywały prądy morskie do przekraczania superoceanu Panthalassa. Zdaniem zespołu badającego krąg z Nowej Zelandii mogło to jednak wyglądać zupełnie inaczej. Gady te miały bowiem powstać w rejonie równika, po czym rozprzestrzeniły się w tym samym czasie zarówno na północ jak i na południe.

Wcześniejsza teoria wynikała z tego, że nieliczne, najstarsze ślady takich stworzeń, które żyły w oceanie Panthalassa, można było znaleźć chociażby na arktycznej wyspie Spitsbergen i północno-zachodniej Ameryce Północnej, co sugerowało przez różnicę w datowaniu znaleziska z Nowej Zelandii, że zwierzęta te wymigrowały na południe właśnie z tego obszaru

