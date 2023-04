Rośliny mogą krzyczeć. Niektóre zwierzęta je słyszą

Nowe badania wykazują, że odwodnione rośliny krzyczą, informując o swoim stanie. Rekordzista wydaje aż 40 dźwięków w ciągu godziny.

Naukowcy z Izraela przeprowadzili eksperyment z roślinami. W wyniku badań odkryli, że odwodnione oraz uszkodzone rośliny wydają ultradźwiękowe sygnały. Krzyki roślin są słyszane przez niektóre ssaki, owady oraz inne rośliny.

Eksperyment wykazał, że zdrowe rośliny wydają mniej niż jeden ultradźwiękowy sygnał na godzinę. Uszkodzone lub chore rośliny emitują od 11 do 35 takich dźwięków. Liczba „krzyków” jest uzależniona od rodzaju rośliny i przyczyny emitowania dźwięków.

Największym awanturnikiem pomidor

W badaniu najbardziej aktywna okazała się krzaczek pomidorów, cierpiący z powodu niedostatecznego nawodnienia. Dźwięki zaczął wydawać już drugiego dnia i było to ponad 40 sygnałów w trakcie godziny. Roślina osiągnęła szczyt liczby odgłosów po pięciu dniach od wystąpienia niedoboru wody. Po tym czasie zaczęła słabnąć, ucichła i powoli wysychała. Naukowcy zarejestrowali również dźwięki innych roślin, takich jak pszenica, kukurydza oraz kaktusy.

Co powoduje, że rośliny wydają dźwięki? Naukowcy podejrzewają, że z powodu braku wody rośliny zostają wprowadzone w proces kawitacji. Jest to zjawisko powstawania w cieczy pęcherzyków powietrza, które następnie rozpadają się w tkance rośliny. Rezultatem jest wydawanie trzaskającego dźwięku, który można usłyszeć jedynie za pomocą specjalnych urządzeń podłączonych do rośliny.

Zwierzęta mogą usłyszeć rośliny

Naukowcy rejestrowali trzaski roślin poprzez mikrofony umieszczone w odległości około 10 centymetrów. Częstotliwości tych dźwięków wynoszą od 40 do 80 kHz, co powoduje, że są zbyt wysokie dla ludzkiego ucha wychwytującego odgłosy do 20 kHz. Naukowcy deklarują jednak przekonanie, że mogą je słyszeć niektóre ssaki i owady nawet z odległości 3 - 5 metrów.

Badacze są także pewni, że wydawane odgłosy odbierają inne rośliny, które w reakcji na nie potrafią adaptować się do warunków.

Nie wiadomo, jaki wpływ mają inne warunki

Nie wiadomo, czy inne warunki nieprzyjazne dla rośliny mogą wywoływać dźwięk. Badacze muszą dopiero sprawdzić, czy patogeny, niszczenie, ekspozycja na promieniowanie UV lub ekstremalne temperatury mogą spowodować, że rośliny zaczną krzyczeć.

Badania mogą przyczynić się do stworzenia specjalnych urządzeń do rejestrowania dźwięków roślin i śledzenia upraw za pomocą AI. Rolnictwo mogłoby korzystać ze specjalnego systemu nawadniania słysząc dźwięki roślin.

