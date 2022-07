Zuckerberg da ludziom supermoc. Twierdzi, że każdy o niej marzy

Na świecie istnieje wiele unikatowych języków. Zbyt wiele, by jedna osoba była w stanie posługiwać się każdym z nich. Jak się dogadać z kimś, kto nie mówi w naszym języku ani w żadnym z najbardziej popularnych? Mark Zuckerberg pokaże ci jak.

Świat jest niesamowicie zróżnicowany pod względem lingwistycznym. Według szacunków językoznawców, na świecie istnieje ponad siedem tysięcy unikatowych języków i to nie licząc nawet samych dialektów, które również potrafią nieraz brzmieć, jak osobna mowa. Nawet najbardziej zaawansowane translatory obsługują jedynie małą część z nich i to najczęściej są w stanie tłumaczyć słowa wyłącznie z najpopularniejszych języków. Mark Zuckerberg chce pójść o krok dalej i stworzyć ostateczne narzędzie do porozumiewania się z każdym człowiekiem.

Jakiś czas temu Meta ogłosiła rozpoczęcie pracy nad najbardziej zaawansowanym translatorem, jaki kiedykolwiek powstał. Program napędzany sztuczną inteligencją już teraz jest w stanie błyskawicznie tłumaczyć z około 200 języków. Lista nie ogranicza się wyłącznie do tych najbardziej popularnych, lecz i tych, którymi posługuje się mniej niż milion osób. Zuckerberg zapowiada, że to dopiero początek.

Możliwość komunikowania się z kimkolwiek w dowolnym języku — to supermoc, o której ludzie marzyli od zawsze, a sztuczna inteligencja zapewni to w ciągu naszego życia

- powiedział Mark Zuckerberg.

Uniwersalny Tłumacz Mowy Marka Zuckerberga

Meta już teraz udostępniła wczesną wersję swojej pracy w postaci open source. Mark Zuckerberg liczy na wsparcie niezależnych twórców, którzy pomogą mu z zadaniem stworzenia najbardziej zaawansowanego translatora wszech czasów. Model już teraz bierze udział w testach z udziałem administratorów Wikipedii w celu tłumaczenia artykułów internetowej encyklopedii na wszystkie dostępne języki.

Eksperci lingwistyki, którzy mieli styczność z oprogramowaniem Mety zwracają uwagę na niedokładność niektórych tłumaczeń. Według nich przed firmą Marka Zuckerberga jest jeszcze wiele pracy, lecz udostępnienie translatora jako open source może pomóc im z zebraniem potrzebnych danych. Największe problemy są z językami mało znanymi, gdyż osoby posługujące się nimi są zbyt wyrozumiałe w kwestii tłumaczeń ze względu na niską dostępność takich narzędzi.

Aby ocenić jakość wyników nowego modelu, Meta stworzyła testowy zestaw danych składający się z 3001 par zdań dla każdego języka objętego tłumaczeniem, z których każda została przetłumaczona z języka angielskiego na język docelowy przez kogoś, kto jest zarówno profesjonalnym tłumaczem, jak i native speakerem. Następnie porównano wyniki tłumaczeń z tym, co zaprezentował translator używając wzorca powszechnego w tłumaczeniu maszynowym znanego jako BLEU.

Meta może się pochwalić, że model zapewnia poprawę tłumaczeń o 44% w wynikach BLEU w obsługiwanych językach, choć eksperci zauważają, że brakuje odpowiedniego kontekstu a sama próba 3001 par zdań jest nieco zbyt mała, by móc to rzetelnie ocenić.

