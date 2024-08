Małpia ospa atakuje. Wydano pilne ostrzeżenie

Niepokojące sygnały docierają z Afryki. Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC) – agenda ds. zdrowia Unii Afrykańskiej obejmującej 55 krajów – ostrzegają przed wirusem będącym zagrożeniem dla całego kontynentu.

Ostrzeżenie dotyczy małpiej ospy. Do tej pory wirus ten był głównie aktywny w Demokratycznej Republice Konga. Według danych WHO od początku roku zainfekowało się nim ponad 14 tysięcy osób. To zaś doprowadziło do śmierci 511 osób. I choć sama małpia ospa została wykryta w 1970 roku właśnie w Demokratycznej Republice Konga, to jednak w ostatnich latach obserwowano wzrost zachorowań. Obecna wersja wirusa charakteryzuje się wysoką zaraźliwością podczas bliskiego kontaktu, zwłaszcza wśród dzieci.

Małpia ospa: objawy i występowanie

Teraz jednak małpia ospa zaczyna zauważalnie wychodzić poza granice Konga. Zaledwie tydzień temu Africa CDC ostrzegła przed niepokojąco dużym tempem rozprzestrzeniania się tej choroby. Jak podaje portal naukawpolsce.pl, powołując się na dane agendy, od początku roku na całym kontynencie odnotowano ponad 15 tysięcy przypadków zakażeń tym wirusem, co oznacza wzrost o 160% w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Z tego też powodu ogłoszono tę chorobę jako zagrożenie zdrowia publicznego dla bezpieczeństwa kontynentalnego.

Choć istnieje już szczepionka pomagająca walczyć z tą chorobą, to jednak Afryka ma obecnie dostęp do 200 000 jej dawek. Tymczasem zapotrzebowanie ma wynosić nawet 10 milionów, stąd Africa CDC wezwała do “globalnej solidarności” w tym zakresie. Być może osobny komunikat w tej sprawie wyda także Światowa Organizacja Zdrowia, która ma ocenić czy obecna sytuacja wymaga osobnego ostrzeżenia z jej strony.

Sam wirus małpiej ospy, jak sama nazwa zresztą wskazuje, jest chorobą odzwierzęcą. Przenosi się przez bliski kontakt z zakażonym a objawy podobne są do grypy. Mowa tu więc o gorączce, bólach głowy i mięśni. Pojawiają się też wypełnione ropą zmiany skórne, przez co łatwo ją pomylić z ospą wietrzną.

Źródło zdjęć: Shutterstock, New Africa

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP, oprac. własne