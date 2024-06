Ludzie są niebezpieczni dla Ziemi? Przedstawiciel ONZ grzmi

Maj był dwunastym z kolei miesiącem najcieplejszym w historii pomiarów – podali w środę w komunikacie naukowcy programu Copernicus. Zmiany klimatu skomentował też przedstawiciel ONZ porównując ludzi do… meteorytu.

ONZ po raz kolejny zabiera głos w sprawie zmian klimatu. Tym razem swoje zdanie w tej sprawie wyraził sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, podczas przemówienia w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. W swym wystąpieniu porównał ludzi do… meteorytu sprowadzającego zagładę na dinozaury.

Najcieplejszy maj w historii

Jeśli chodzi o klimat, nie jesteśmy dinozaurami. Jesteśmy meteorytem. Nie tylko jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale my sami jesteśmy niebezpieczeństwem. Jesteśmy także rozwiązaniem

– powiedział Guterres.

Przy okazji ponownie wezwał do większych wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu do +1,5 stopni Celsjusza. Zdaniem przedstawiciela ONZ osiągnięcie tego celu “wisi na włosku”. Potwierdza to między innymi raport opublikowany przez zespół naukowców pod kierownictwem Uniwersytetu Oksfordzkiego - wskazuje portal naukawpolsce.pl. Aby osiągnąć zamierzony cel należy czterokrotnie zwiększyć redukcję CO2. W poprzedniej edycji tego raportu wskazywano, że do tej pory odbywa się to głównie przez zalesianie i przekłada się na wynik na poziomie około 2 mld ton gazu. Emisja CO2 na świecie to natomiast w 2023 roku 40 mld ton.

Przekłada się to także na klimat, co widać chociażby na pomiarach naukowców z programu Copernicus. Według ich komunikatu średnia temperatura powietrza była w maju o 0,65 st. C powyżej średniej z lat 1991–2020. Ubiegły miesiąc był także oficjalnie najgorętszym majem w historii od 1940 r.

