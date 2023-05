Lubelskie. Wybrał się na przechadzkę, znalazł prawdziwy skarb

Na Lubelszczyźnie znaleziono denar sprzed 2 tysięcy lat. Monetę z okresu republikańskiego Rzymu odkryto za pomocą wykrywacza metali.

Krzysztof Kozłowski na terenie gminy Józefów nad Wisłą w Lubelskim prowadził poszukiwania przedmiotów używając wykrywacza metali. Niespodziewanie znalazł srebrną monetę, która była używana przez rzymian ponad 2 tysiące lat temu.

Jak ujawnia Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, odkryta przez mężczyznę moneta to srebrny denar, zwany serratusem, z ząbkowanym obrzeżem. Egzemplarze te powstawały poprzez nacinanie krążka przed biciem stemplem. Były one wykorzystywane w okresie republikańskiego Rzymu. Znalezisko, zgodnie ze słowami eksperta, może pochodzić z 81 r. p.n.e.

Znaleziony serratus ma niewielką średnicę, wynoszącą 16 mm. Na jednej stronie wybito popiersie rzymskiej bogini Ceres, patronki wegetacji oraz urodzajów. Postać widoczna na monecie poniżej podbródka ma wytarty, niemożliwy do zidentyfikowania przedmiot. Przypuszcza się, że mógł to być róg obfitości, kłos, z którym często przedstawiana jest w sztuce lub lira.

Ponad postacią widnieje z kolei napis. Niestety nie przetrwał on próby czasu, przez co całkowicie niemożliwe jest odszyfrowanie jego znaczenia.

Drugą stronę monety zdobi wizerunek rolnika z pługiem, który jest ciągnięty przez dwa woły. Na tej powierzchni wybity jest też częściowo zachowany napis MARI-C oraz liczba. Pierwotnie, przed zniszczeniem, prawdopodobnie umieszczony był tam wyraz C·MARI·C·F. W pełnej wersji wskazuje to, że denar pochodzi od Gaiusa Mariusa, triumwira monetarnego nadzorującego wybijanie monet.

Konserwator przypomina, że nie jest to jedyna moneta znaleziona na Lubelszczyźnie z okresu republikańskiego. W 2018 roku poszukiwacze, należący do Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”, zaprezentowali denar L. Tituriusa Sabinusa z 89 r. p.n.e. Został on także odnaleziony na terenach nadwiślańskich.

