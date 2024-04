To nie żart. W Polsce szukają ludzi do... liczenia bocianów

Polacy mogą spełnić się w nietypowej roli. Naukowcy szukają bowiem chętnych do… liczenia bocianów w naszym kraju. Największe szanse na angaż mają osoby z centralnej i północno-wschodniej części Polski.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa nadal poszukiwani są wolontariusze, którzy wezmą udział w międzynarodowym liczeniu bocianów białych. Południe i zachód kraju - gdzie bocianów jest najmniej - mają już praktycznie 100 proc. pokrycia liczących, ale w pozostałych częściach nadal trwa nabór. Sprawa jest o tyle pilna, że bociany przyleciały w tym roku bardzo wcześnie. Nie bez znaczenia może być pewnie ciepła pogoda, która gościła ostatnio w Polsce.

Międzynarodowa akcja

Co ciekawe, do tego międzynarodowego liczenia naukowcy i przyrodnicy szykują się już od kilku miesięcy. Takie przedsięwzięcie realizowane jest co 10 lat w ponad 2,5 tysiącach polskich gmin. Zebrane dane pomogą lepiej chronić ten gatunek.

Spis na terenie Polski będą koordynować - i gromadzić dane w poszczególnych województwach - naukowcy i ornitolodzy zajmujący się bocianami od wielu lat, zrzeszeni w Grupie Badawczej Bociana Białego. Obecnie rekrutują oni z całej Polski wolontariuszy, którzy ruszą w teren. Docelowo potrzeba ich ponad 2,5 tysiąca - bo tyle jest w Polsce gmin, które stanowią podstawową jednostkę powierzchniową, objęta liczeniem. Liczenie potrwa od połowy czerwca do połowy lipca. Wolontariusze będą wtedy odwiedzać wszystkie gniazda w gminach i notować efekty lęgów.

Wolontariusze zostaną zapoznani z metodą liczenia. Muszą mieć lornetkę i telefon komórkowy, aby dane przekazywać na bieżąco do ogólnopolskiej bazy (można też korzystać z formularzy papierowych). Dobrze mieć auto, aby sprawnie poruszać się po przydzielonym terenie.

Tu nie chodzi tylko o policzenie gniazd. Trzeba też sprawdzić, czy gniazdo jest zajęte, i jaki jest efekt lęgu. To można zweryfikować tylko będąc na miejscu

- mówił serwisowi Nauka w Polsce koordynator prac na Mazowszu, dr Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej z Siedlec.

W Polsce bocianów jest coraz mniej

W ostatnich latach w Polsce bocianów ubywało, co wynika np. z monitoringu ptaków flagowych na terenie Polski. Również z modeli wynika, że między rokiem 2004 a 2014 bocianów w Polsce ubyło: z mniej więcej 52 tysięcy par do ok. 45-46 tysięcy par. Populacja zmniejsza się zwłaszcza na zachodzie.

Wiele zależy od modelu rolnictwa, który w województwach wschodnich opiera się nadal na rolnictwie tradycyjnym i małych gospodarstwach. Dominujące na zachodzie Polski uprawy wielkoobszarowe nie sprzyjają bioróżnorodności. Polska zachodnia wyraźnie traci bociany, spadki w ostatnich latach były tam potężne. W 2014 r. wykazano, że w niektórych województwach zachodnich bocianów ubyło nawet 30-40 proc. w perspektywie kilkuletniej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Envato Elements, By wirestock

Źródło tekstu: PAP, naukawpolsce.pl