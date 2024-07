Masz to w kuchni? Te wyniki mogą cię mocno zaniepokoić

Kuchenki gazowe wciąż mają wielu swoich fanów, także w Polsce. Jednak najnowsze badania przygotowane przez zespół naukowców z Columbia University Mailman School of Public Health wskazują, że warto jednak rozważyć zmianę.

Dwutlenek azotu jest dużo mniej znany od popularnego CO2. Jednak NO2 także nie należy do najprzyjemniejszych substancji dla ludzkiego ciała. To właśnie ta substancja odpowiada za charakterystyczny kolor smogu. Co więcej, dwutlenek azotu może powodować problemy z oddychaniem i choroby płuc. Jeśli korzystamy z kuchenki gazowej w naszych domach zanieczyszczenie tą substancją znacznie wzrasta.

Jednoznaczny werdykt

50% – o tyle może spaść zanieczyszczenie NO2 w pomieszczeniach jeśli zastąpimy kuchenkę gazową elektryczną kuchenką indukcyjną. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Energy Research & Social Science. Jak wskazuje portal Science Daily, to pierwszy tego typu projekt badawczy, który ocenia korzyści z zamiany rodzaju kuchenki z jakiej korzystamy przy podgrzewaniu pokarmów.

W badaniu przyjrzano się dwudziestu gospodarstwom domowym o niskich dochodach w publicznym budynku mieszkalnym w nowojorskim Bronksie. Następnie, po podziale na dwie grupy (z kuchenką wymienioną na indukcję oraz bez zmian, jako grupa kontrolna) ruszył dziewięciomiesięczny okres monitoringu jakości powietrza. W przypadku przerzucenia się na indukcję stwierdzono aż 56% zmniejszenie średniego dziennego stężenia NO2 w porównaniu z grupą kontrolną. Nie zaobserwowano przy tym zmian w przypadku innych mierzonych parametrów, czyli obecności CO i PM2,5.

Na zakończenie badań przeprowadzono jeszcze rozmowy w grupach fokusowych, gdzie nowi użytkownicy kuchenek indukcyjnych zdecydowanie byli zadowoleni ze zmiany. Nie wybrali też możliwości powrotu do starych gazówek mimo braków kosztów takiej decyzji. Sama zmiana ma także wpływ na zdrowie użytkowników. Nawet krótkie wystawienie na działanie NO2 może wpłynąć na nasilenie chorób układu oddechowego. Sama indukcja jest też uważana za bezpieczniejsze rozwiązanie wobec bardziej skłonnego do wybuchu gazu.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Juliya Shangarey

Źródło tekstu: Science Daily