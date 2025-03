Jedzenie tych dwóch warzyw zahamuje siwienie włosów

Wyniki całego eksperymentu zostały opublikowane w grudniu, ubiegłego roku, w czasopiśmie naukowym Anitoxidants. Badania te, prawdopododobnie doprowadzą do opracowania środka i suplementu diety wykorzystującego luteolinę, co zapewni "nową opcję zapobiegania siwieniu włosów. To bardzo dobra wiadomość, bowiem na rynku znajduje się obecnie bardzo mało skutecznych środków tego typu. A zainteresowanie nimi jest stosunkowo duże.