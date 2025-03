Jedna zarwana noc, a właśnie to robi z twoim organizmem. Nowe badania

Wszyscy wiemy, że sen jest bardzo ważnym aspektem naszego życia i nie powinniśmy na nim oszczędzać. Niestety, zdaniem niektórych zajmuje on stanowczo za dużo czasu, zatem naprawdę ciężko oprzeć się pokusie, aby czegoś nie zrobić właśnie kosztem snu.

Najnowsze badania sugerują, że nawet jedna nieprzespana noc może spowodować znaczne zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego, co potencjalnie może przyczynić się do rozwoju schorzeń takich, jak otyłość, cukrzyca oraz choroby serca. Niebezpieczeństwa wynikające z przewlekłego niedoboru snu są nam powszechnie znane - od zmian nastroju i upośledzenia funkcji poznawczych, aż do zawałów i udarów.