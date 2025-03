Naukowcy wskazali wiek, w którym czujemy się najbardziej nieszczęśliwi

Naukowcy nie próżnują i gonią za uzyskaniem przełomowych wyników, o których będzie głośno. Zespół naukowców z renomowanego Dartmouth College, pod przewodnictwem profesora Davida Blanchflowera, już jakiś czas temu przeprowadził obszerne badania na temat życiowej satysfakcji mieszkańców 132 krajów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zadowolenie oraz poczucie radości u większości osób jest ściśle związane z wiekiem oraz tzw. krzywą szczęścia. Naukowcom udało się odkryć, w jakim wieku jesteśmy najbardziej nieszczęśliwi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Felerny wiek 47 lat

Przeprowadzone badania wykazały, że w wieku 47 lat, mnóstwo osób zaczyna czuć się nieco słabiej, a ich krzywa szczęścia gwałtownie spada wówczas do wartości minimalnej. Osoby w tym wieku zaczynają odczuwać skutki silnego stresu, czują się przemęczone, a także wypalone zawodowo. To taki moment zwątpienia, który pojawia się mniej więcej w połowie, między dwoma najważniejszymi etapami życia - końcem dzieciństwa, a początkiem starości. Podsumowując, 47-latkowie borykają się z ogólnym stanem przygnębienia i jest to całkowicie powszechne zjawisko. Udowodnione naukowo.

Ciekawym może wydawać się fakt, że wyniki badań były identyczne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zatem można stwierdzić, że poziom negatywnych emocji, jaki ogarnia nas w wieku 47 lat, to globalny trend, niezależny od poziomu rozwoju gospodarczego oraz systemów społecznych.

Ale nie ma co popadać w skrajną melancholię i pesymizm. 47 lat ma się tylko raz, po osiągnięciu go, wszystko na ogół wraca do normy. Krzywa szczęścia na ogół winduje w górę, a satysfakcja życia wraca do poprzedniego poziomu. Naukowcy są zdania, że w okolicach 50-tki wiele osób ponownie odczuwa zdecydowany wzrost energii i radości z życia. I choć optymizm być może nie jest aż tak intensywny jak w młodości, to utrzymuje się nadal na dość wysokim poziomie. Wynika to na ogół z większej stabliności finansowej, pogodzeniem się z realiami oraz odnalezieniem nowych źródeł codziennej satysfakcji.