Google AI zużywa olbrzymie ilości energii i nikt tego nie powstrzyma

Rozwój i masowe upowszechnienie generatywnej sztucznej inteligencji zapewnia dostęp do użytecznych funkcji i ciekawych rozwiązań. Warto jednak zauważyć z jak dużym kosztem zużycia energii wiążą się inwestycje w rozwój sektora. Google AI jest świetnym przykładem.

Google AI zużywa olbrzymie ilości energii elektrycznej, która w większości przypadków jest "przepalana" na tworzenie nieprzydatnych bzdur - taki wniosek należy wysnuć z artykułu Bradley'a Brownell'a dla Gizmodo, który podjął się dogłębnej analizy ile energii zużywa generatywna sztuczna inteligencja Google. Wyniki są zatrważające.

Google AI zużywa tyle energii co 5-milionowy kraj w Europie

Na podstawie danych zebranych przez Digiconomist, na którą powołuje się dziennikarz, dodanie odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję do wszystkich wyszukiwań w Google mogłoby zbliżyć się do zużycia energii w całej Irlandii. Koszt jedno użycie Google AI to 3 Wh - mniej-więcej tyle samo energii pobiera żarówka LED włączona na godzinę.

Gdyby jednak doprowadzić do pełnej integracji wyszukiwarki Google, biorąc wyniki z 2023 roku: 8,5 miliarda wyszukań dziennie, 98 379 wyszukiwań na sekundę (via Statista) zrealizowanych z wykorzystaniem AI wiązałoby się z kosztem zużycia energii rzędu 3 Wh, to łączne zużycie generowane przez Google wyniosłoby: 295,14 kWh na sekundę.

Aby to dobrze zobrazować: dzienne zużycie energii przez Google AI w przypadku pełnej integracji sztucznej inteligencji i wyszukiwarki, pozwoliło by na 637 500 pełnych ładowań aut elektrycznych z baterią 40kWh - dziennie.

Warto pamiętać, że Google AI to tylko jeden z wielu modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Z jednej strony władze i organizacje podejmują decyzję mające na celu zmniejszyć zużycie energii. Z drugiej korporacje zaangażowane w rozwój AI zużywają ją hurtowo.



Źródło zdjęć: Shutterstock | Tada Images

Źródło tekstu: Gizmodo | oprac. wł.