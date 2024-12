To będzie taksówka przyszłości? Do 300 kilometrów tylko na prądzie

Samoloty pionowego startu to atrakcje, które do tej pory były raczej ciekawostką z branży wojskowej i mało kto spodziewał się, że na dobre zawitają do lotnictwa cywilnego. Teraz jednak może się to zmienić.

Elektryczne auta, elektryczne hulajnogi, elektryczne samoloty… zaraz, co? Tak, elektryczność wkracza także do przemysłu lotniczego. Ale w dość nietypowym połączeniu. Nowa maszyna zaprezentowana podczas China Airshow 2024 przez Manta Aircraft to nie tylko samolot zasilany energią elektryczną, ale też urządzenie, które umożliwia pionowy start.

Do 300 kilometrów tylko na prądzie

Technicznie sprzęt ten jest określany jako hybrydowo-elektryczny statek pionowego i krótkiego startu i lądowania (HeV/STOL). ANN Plus, bo tak został on nazwany, wykorzystuje turbinowo-elektryczny układ napędowy, aby bardziej ekonomicznie wypełnić lukę między tradycyjnymi opcjami transportu lotniczego i naziemnego. Nowy model to wielofunkcyjny sześciomiejscowy statek przeznaczony do mobilności osobistej, podróży służbowych, reagowania medycznego i transportu ładunków.

Samolot ma mieć możliwość startu z dowolnego miejsca bez konieczności korzystania z pasu startowego. Jest to możliwe dzięki przechylajacym się silnikom śmigłowym na skrzydłach oraz czterem śmigłom w kadłubie, które pomagają przy wznoszeniu się i opadaniu maszyny. Na ten moment sprzęt jest w stanie latać na maksymalną odległość 300 kilometrów na jednym ładowaniu. Jest przy tym także dość cichy, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych samolotów. Do tego, zdaniem producenta, ma być tańszy w zakupie i eksploatacji od helikoptera.

ANN Plus jest modelem hybrydowym. A to oznacza, że na jego pokładzie znalazło się też miejsce dla bardziej tradycyjnego turbogeneratora wielopaliwowego, który pomaga w ładowaniu akumulatorów. W ten sposób całkowity zasięg jest szacowany na aż 1000 kilometrów. Prędkość przelotowa ma wynosić 240 kilometrów na godzinę, a prędkość maksymalna to nawet 330 kilometrów na godzinę. Planowane zasilanie turbogeneratora to z kolei biopaliwa, takie jak chociażby zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) i Bio-Jet A1, ale w przyszłości może też pojawić się silnik wodorowy.

