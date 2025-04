Dlaczego psychopaci nie ziewają? Naukowcy mają swoje zdanie

Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?

Jest to szczególnie zauważalne w przypadku osób, powiązanych ze sobą emocjonalnie, co sugeruje bezpośredni związek z empatią i więzią społeczną. Jedno badanie naukowe wykazało nawet, że pies częściej ziewa, kiedy widzi ziewającego właściciela, niż osobę mu nieznajomą.

Ziewanie jest potrzebne i zdrowe

Nie ma nic złego w ziewaniu. Co więcej, zdaniem biologa behawioralnego, Andrew Gallupa z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, to właśnie ziewanie może pomóc schłodzić mózg, co zwiększa koncentrację i wydajność umysłową. Jego badania wykazują także, że gdy ziewanie rozprzestrzenia się w grupie, może zwiększyć czujność i zdolność każdego do dostrzegania potencjalnych zagrożeń.