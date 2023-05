Czytanie w myślach jest możliwe. Przełomowy wynalazek

Naukowcy z University of Austin, już od jakiegoś czasu pracują nad technologią, która będzie w stanie interpretować fale mózgowe i przekładać sygnał na tekst. Ich eksperymenty przeszły nawet najśmielsze oczekiwania.

Czytanie w myślach zwykle kojarzy się nam z fantastyką, w której to nieznana, zaawansowana technologia lub jednostka o nadzwyczajnych mocach jest w stanie przeniknąć do umysłu drugiej osoby i słyszeć jej myśli. Jednak telepatię możemy już wyciągnąć z gatunku Science Fiction i powoli przekładać do literatury faktu, gdyż najnowsze odkrycie pokazuje, że czytanie w myślach rzeczywiście jest możliwe, choć nie wygląda to tak, jak w komiksach i filmach.

Czytanie w myślach jest możliwe? Tak jakby?

Warto sobie jednak zdać sprawę, że w obecnej chwili sformułowanie "czytanie w myślach" w kontekście wynalazku naukowców z Teksańskiego Uniwersytetu w Austin jest pewnym wyolbrzymieniem. Udało im się stworzyć dekoder semantyczny, który przy zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i algorytmów sztucznej inteligencji jest w stanie zinterpretować fale mózgowe. Obrazowanie mózgu służy do wykrycia rejonów aktywności neuronalnej w danym momencie, a dekoder odbiera fale mózgowe i je interpretuje.

Nowa technologia ma jednak kilka ważnych wad, nad którymi trzeba popracować. Przede wszystkim aktualnie nie da się z niej skorzystać poza szpitalem, gdyż do jej działania jest konieczny wcześniej wspomniany rezonans. Ponadto, systemy nie są w stanie odtworzyć myśli człowieka słowo w słowo. Zamiast tego mamy do czynienia z pewną interpretacją.

Ważne natomiast jest to, że w przeciwieństwie do innych opracowywanych systemów dekodowania języka, dzieło naukowców z Uniwersytetu w Austin nie wymaga od pacjentów posiadania wszczepionych implantów chirurgicznych, dzięki czemu proces ten jest nieinwazyjny. Osoba korzystająca z systemu musi to również robić dobrowolnie i być otwarta na badanie, gdyż najpierw system musi "nauczyć się" odgadywać myśli. Uczestnik wystawiony jest na wielogodzinne słuchanie podcastów, podczas których badane są jego fale mózgowe. Później, pod warunkiem że badany jest otwarty na rozszyfrowanie swoich myśli, słuchanie nowej historii lub wyobrażanie sobie opowiadania historii pozwala maszynie wygenerować odpowiedni tekst z samej aktywności mózgu.

Jest to dość ważne odkrycie, które może w przyszłości pomóc w komunikowaniu się z osobami, które pomimo aktywności mózgu nie są w stanie mówić, jak na przykład pacjenci po udarze, sparaliżowaniu lub cierpiący na zespół zamknięcia.

