Szukali tego od stu lat. W końcu znaleźli

To pierwsze takie znalezisko w tym miejscu! Dopiero po stu latach badań geologicznych badaczom z Hongkongu udało się natrafić na skamieniałość dinozaura. I jak wskazują przewidywania badaczy, nie ostatnie.

Hongkong przed laty był dzierżawiony przez Wielką Brytanię. Dziś stanowi część Chińskiej Republiki Ludowej. Ale miasto ma też dużo dalej sięgające ślady w historii – jednym z nich są kredowe i jurajskie warstwy geologiczne, które kryją w sobie wiele z tajemnic. Jedna z nich właśnie ujrzała światło dzienne. Co ciekawe, badacze z Hongkongu szukali tego od stu lat. To pierwsza skamieniałość dinozarów znaleziona w tym mieście.

Naukowcy "od dawna się spodziewali"

Znaleziony okaz ma pochodzić z okresu kredy około 145 milionów do 66 milionów lat temu. Dokładny gatunek ma zostać zidentyfikowany po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Same kości, które udało się w końcu odnaleźć, były rozproszone, rozdrobnione i zwietrzałe. Badacze natrafili na nie w geoparku na wyspie Port, która znajduje się na północny-wschód od miasta, od którego nazwę wziął cały Specjalny Region Administracyjny. Wcześniej na obszarze Hongkongu znaleziono wiele skamieniałości roślin i zwierząt. Jak wskazuje portal NBC News, wśród nich są chociażby okazy ostrakoidów i amonitów sprzed około 400 do 190 milionów lat. Aż ciężko uwierzyć, że to dopiero pierwsze znalezisko w postaci pozostałości po dinozaurach.

Zdaniem lokalnych badaczy, odkryty okaz mógł zostać zakopany w piasku i żwirze po śmierci. Później jednak został wystawiony na powierzchnię przez powodzie, a następnie ponownie pochowany w miejscu odkrycia. Cytowany przez NBC Michael Pittman, adiunkt na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu, jest "bardzo podekscytowany" przełomowym odkryciem, którego naukowcy "od dawna się spodziewali". Dodał także, że poszukiwanie takich śladów historii nie jest proste. Konieczne jest przede wszystkim odpowiednie środowisko, które pomogłoby je zachować.

Co ciekawe, Hongkong był miejscem, w którym od lat badacze zajmowali się analizą odnalezionych w innych miejscach pozostałych po dinozaurach śladów. Teraz naukowcy mają apetyt na więcej, tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że wciąż przynajmniej kilka rzeczy może czekać na odkrycie. Dla porównania, w pobliskiej chińskiej prowincji Guangdong odkryto cztery rodzaje skamieniałości dinozaurów i ponad 30,000 skamieniałości jaj dinozaurów. Co ciekawe, okazy z Hongkongu pochodzą z warstwy geologicznej podobnej do miejsc odkrycia w Guangdong, co sugeruje, że mogą pochodzić z podobnego czasu i środowiska.

Odkryte skamieniałości dinozaurów będą od piątku prezentowane publicznie w Hong Kong Heritage Discovery Centre. Z kolei miejsce odkrycia na Port Island zostało całkowicie zamknięte, aby ułatwić przyszłe dochodzenia, wykopaliska i badania.

Źródło zdjęć: news.gov.hk

Źródło tekstu: NBC News, news.gov.hk