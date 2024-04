W kwietniu wielka inwazja cykad. Dzieje się raz na 221 lat

221 – tyle dokładnie lat czekały dwa roje cyklad, by znów się ze sobą spotkać w powietrzy. W tym roku biliony małych owadów zaleją Stany Zjednoczone.

Jak informuje The New York Times, pod koniec kwietnia w środkowo-zachodnich i południowo-wschodnich regionach Stanów Zjednoczonych mają pojawić biliony cykad z dwóch różnych lęgów. To pierwszy raz od 1803 roku, kiedy to wylęg XIX, czyli Wielki Wylęg Południowy, i wylęg XIII, czyli Wylęg Północnego Illinois, pojawią się razem w wydarzeniu znanym jako “podwójne pojawienie się”. Gdy ostatni raz miało to miejsce, w USA prezydentem był jeszcze Thomas Jefferson, jeden z autorów Deklaracji niepodległości tego kraju.

Dlaczego tak rzadko?

Obie gromady przez cały ten czas tylko się mijają w powietrzu. Wszystko przez matematykę. Liczby 13 i 17 to liczby pierwsze, stąd po drodze do 221, czyli wyniku mnożenia 13 przez 17 nie ma żadnego punktu wspólnego. Ale dzięki temu to zjawisko jest tak wyjątkowe.

Oba roje zagoszczą na arenie obejmującej obszar około 16 stanów, choć obszar wspólny jest raczej niewielki, o ile w ogóle się pojawi. Ale gromady w sumie dają naprawdę pokaźny wynik. Jeśli ułożylibyśmy te około calowe cykady “w sznurku”, to wystarczyłoby ich na pokonanie drogi z Ziemi na Księżyc i z powrotem aż 33 razy – tłumaczą naukowcy.

Cały proces rozpocznie się od odpowiedniej temperatury gleby i dobrego deszczu, który ułatwi podróż ku górze. Zaraz potem cykady wyjdą z ziemi by zakończyć okres dojrzewania. Kilka dni po pojawieniu się i wylince, samce zaczną brzęczeć w poszukiwaniu partnerki, powoli budując crescendo hałasu, który jako chór może być głośniejszy niż samolot. Jak długo potrwa podwójne pojawienie się cykad? Środkowy zachód i południowy wschód USA powinny brzęczeć przez około sześć tygodni. W większości przypadków cykady, które żyją około miesiąca, umrą niedaleko miejsca, w którym się pojawiły – komentują naukowcy.

Co ważne, cykady nie gryzą ani nie żądlą, nie przenoszą też żadnych chorób. Nie ma więc powodów, by się ich obawiać. Spulchniają za to glebę, a po śmierci mogą posłużyć za dobry nawóz. Natomiast przez kolejne lata wzrastać będzie następne pokolenie tych owadów, które dojrzeje, w zależności od roju, za 13 lub 17 lat.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Photour.1904

Źródło tekstu: The New York Times