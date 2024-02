Alzheimer znowu zaskakuje. To pierwszy taki przypadek

Choroba Alzheimera atakuje nie tylko osoby starsze lub znajdujące się w grupie ryzyka ze względu na obciążenia genetyczne. Jak się okazuje, potrafi atakować nawet 17-latków.

Choroba Alzheimera dotyka w Europie nawet 5% osób w wieku powyżej 65 lat, a ryzyko jej wystąpienia rośnie z wiekiem. Większość przypadków jej występowania jest niepowiązana z uwarunkowaniami genetycznymi, zatem można odnieść mylne wrażenie, że dotyczy ona jedynie seniorów. Niestety, przypadek zaobserwowany w Chinach udowodnił, że choroba może dotknąć nawet osoby niepełnoletnie.

19-latek z Chin z chorobą Alzheimera

W 2023 roku neurolodzy z Capital Medical University w Pekinie badali sprawę 19-latka, u którego zdiagnozowano chorobę Alzheimera, co sprawia, że stał się on najmłodszą osoba, która została nią dotknięta. Co gorsza, pierwsze objawy problemów z pamięcią pojawiły się, gdy pacjent miał zaledwie 17 lat, a straty poznawcze tylko pogłębiały się z biegiem czasu.

Obrazowanie mózgu pacjenta wykazało kurczenie się hipokampa, czyli obszaru odpowiedzialnego za zapamiętywanie, a płyn mózgowo-rdzeniowy wskazywał na wspólne markery choroby Alzheimera. Już wcześniej stwierdzano przypadki choroby u osób poniżej 30 roku życia, jednak były to najczęściej jednostki obciążone genetycznie, których rodzice, dziadkowie lub inni członkowie rodziny cierpieli na tę chorobę (Family Alzheimer’s Disease). Im niższy wiek chorego, tym wyższa szansa, że jest to przykład dziedziczenia choroby. W przypadku chłopaka z Chin nie stwierdzono takiej zależności.

Przypadki takie jak ten w Chinach stanowią pewną tajemnicę. Żadna osoba w rodzinie 19-latka nie cierpiała na chorobę Alzheimera ani demencję, co utrudnia sklasyfikowanie jej jako FAD. Jednocześnie nastolatek nie cierpiał na inne choroby, infekcje ani urazy głowy, które mogłyby wyjaśnić jego nagłe pogorszenie funkcji poznawczych. Dwa lata przed skierowaniem do kliniki pamięci nastoletni pacjent zaczął mieć problemy z koncentracją na zajęciach. Czytanie również stało się trudne, a jego pamięć krótkotrwała uległa pogorszeniu. Często nie pamiętał wydarzeń z poprzedniego dnia i stale gubił swoje rzeczy.

Spadki funkcji poznawczych okazały się być tak poważne, że mężczyzna nie był w stanie ukończyć szkoły średniej. Badania pokazały, że jego pamięć bezpośrednia była nawet 87% gorsza od zdrowych rówieśników.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Science Alert