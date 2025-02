Chlorowana woda szkodliwa? Ujawniono nieznaną dotąd zależność

Ukryte zagrożenie w chlorowanej wodzie

Badacze z Karolinska Institute przyjrzeli się wielu dotychczasowym badaniom na temat powiązania chlorowania wody z powstawaniem raka i odnaleźli dowody na to, że osoby z największym kontaktem z pochodnymi chloru były obarczone największym ryzykiem raka pęcherza moczowego i raka jelita grubego niż osoby, które miały minimalny kontakt z chlorem i jego pochodnymi. Co ciekawe, szwedzcy naukowcy zauważyli, że wzrost ryzyka nastąpił już poniżej zalecanych (i uznawanych za bezpieczne) poziomów chloru w USA i Europie . Sugeruje to, że obecne wytyczne są zbyt liberalne, aby skutecznie chronić ludzi.

Chlor jest powszechnie używany do odkażania wody do picia i w basenach od bardzo dawna. Jego pozytywne właściwości są trudne do zaprzeczenia, ale nie jest on również pozbawiony wad, gdyż chlor wchodzący w kontakt ze związkami organicznymi w wodzie tworzy pewne szkodliwe produkty uboczne zwane trihalometanami (THM). Już wcześniej wykazano w testach laboratoryjnych na szczurach, że powodują one raka, ale do tej pory badania THM-ów w chlorowanej wodzie nie dowiodły jednoznacznie, że prowadzą one do powstawania raka u ludzi.