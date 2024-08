Ten rekin może przerazić, ale ma służyć ludziom. Powstał w Chinach

Ma pięć metrów i waży aż 350 kilogramów. Ma płetwy, skręca, unosi się na wodzie, nurkuje, a nawet rusza paszczą. Świetnie potrafi naśladować ruchy prawdziwego rekina wielorybiego. Jest tylko jeden szkopuł. To nie ryba, a robot.

Maszyna została zbudowana przez zespół inżynierów z fabryki z Shenyang w Chinach – wskazuje portal naukawpolsce.pl powołując się na informację portalu CGTN. Ma to być największa bioniczna ryba, która opuściła do tej pory mury zakładu. Zdaniem projektanta Gao Chao z biura badań nad technologią napędu podwodnego z firmy Shenyang Aerospace Xinguang Group, to pierwszy na świecie robot, który cechuje się tak dużą precyzją oddaje nie tylko ruch rekina, ale także jego charakterystyczne cętki.

Jak działa ten rekin?

Robot został wyposażony w siedem ruchomych stawów i jest sterowany bezprzewodowym pilotem. Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu oraz wielostawowemu napędowi bionicznemu może osiągnąć prędkość do 2,5 km/h oraz nurkować na głębokość 20 metrów. Do tego “fałszywy” rekin wielorybi jest wyposażony w kamery optyczne, sonar i chiński system pozycjonowania BeiDou. Zrezygnowano tu za to z napędu śmigłowego, co przełożyło się na opływowy korpus zmniejszający możliwość zaplątania się w przeszkody.

Zdaniem twórców tej maszyny, może ona służyć między innymi do monitorowania jakości wody, mapowania terenów podwodnych i specjalistycznych misji. Samo urządzenie nie jest pierwszym “wodnym” produktem chińskiej firmy. Wcześniej opracowała już ona np. morświnów bezpłetwych z rzeki Jangcy, orek oraz delfinów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Adam Leaders

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP