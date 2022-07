Zmiany w Amazonie. Postawią na nowy system dostawy

Amazon oferuje nową formę dostawy, która jest o wiele bardziej ekologiczna od tradycyjnych metod. Teraz pod twoje drzwi paczkę dostarczy kurier na elektrycznym rowerze dostawczym, wyglądającym jak mały Van.

W ciągu ostatnich lat mogliśmy obserwować ogromne zmiany zachodzące w czasie i sposobie dostarczania paczek przez firmy kurierskie. Wiele osób pamięta jeszcze czasy, gdy dostarczenie towaru zajmowało nawet do dwóch tygodni, a kurierzy pojawiali się całkowicie niezapowiedziani. Teraz przesyłka może trafić do klienta już następnego dnia. Zostało również utworzonych wiele wygodnych punktów odbioru paczek, takich jak paczkomaty, więc nie trzeba się martwić o to, że kurier przyjedzie, gdy nas nie będzie.

Firmy kurierskie chcą jednak pójść dalej i prześcigają się w nowych sposobach dostawy. Wiele z nich aktualnie testuje dostawy dronami. Coraz popularniejszym sposobem transportu paczek stają się również pojazdy elektryczne. Amazon wypuszcza właśnie pierwsze rowery dostawcze na ulicę. Wyglądem przypominają one jednak bardziej samochody dostawcze.

Kurier na elektrycznym rowerze dostarczy paczki Amazona

Kurierzy rowerowi nie są na ulicach niczym nowym. Zwykle zajmują się dowozem jedzenia z restauracji lub artykułów spożywczych ze sklepu. Raczej nie byli wykorzystywani do przewożenia większych przesyłek, gdyż ze względu na brak miejsca, byłoby to po prostu nieopłacalne. Amazon znalazł na to sposób. Firma założona przez Jeffa Bezosa rozpoczęła współpracę ze startupem zajmującym się produkcją pojazdów EAV (E-Assisted Vechicle).

Amazon na razie nie udostępnił zbyt wielu szczegółów dotyczących ich nowego sposobu dostawy. Firma szacuje, że w już wkrótce będą zrealizować tą metodą 5 milionów dostaw rocznie. Na zdjęciach jednak widać, że pomimo tego, że pojazd jest napędzany poprzez pedałowanie, jeździ na czterech kołach. Za kabiną kierowcy można zobaczyć niewielką część, w której transportowane będą przesyłki. Wiadomo już, że tego typu pojazdy Amazona pojawią się w pierwszej kolejności na ulicach Wielkiej Brytanii.

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Amazon