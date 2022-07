Polacy rezygnują z aut. Skorzystać może przemysł rowerowy

Coraz więcej Polaków zainteresowanych jest kupnem roweru elektrycznego. Sytuację tę wykorzystuje marka Bird, która wprowadza do sprzedaży w naszym kraju swój flagowy produkt. Już teraz Polacy mogą kupić Bird Urban 1.0 M22.

Pędząca inflacja i rosnące ceny paliwa sprawiają, że jazda samochodem jest coraz mniej przyjemna. Oczywiście można auto zamienić na komunikację miejską, lecz i to nie jest idealnym rozwiązaniem. Autobusy, metro i tramwaje nie zawsze są w stanie dowieźć nas tam, gdzie potrzebujemy. Zresztą, ceny biletów też nie są zbyt atrakcyjne. W związku z tym wiele osób kieruje swój wzrok w stronę rowerów, które mają być tańszym zamiennikiem dla jazdy samochodem.

Potwierdzają to wyniki reprezentatywnego badania przeprowadzonego w maju br. przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe. Wynika z niego, że blisko czterech na dziesięciu Polaków rozważa w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy nabycie roweru elektrycznego. Co więcej, aż 60% ankietowanych, którzy są zainteresowani rowerem jako środkiem transportu, chce to zrobić z myślą o ułatwieniu dojazdów do pracy lub po zakupy. Co drugi ankietowany swój zamiar uzasadnia wzrostem cen paliw.

Bird Urban 1.0 M22 jest już dostępny w Polsce

Trend doskonale jest znany producentom rowerów elektrycznych. W związku z tym już teraz można w Polsce nabyć Bird Urban 1.0 M22, elektryczny rower miejski. Dzięki pojemnej baterii 9.6 Ah, na jednym ładowaniu można przejechać od 60 do 100 kilometrów. Czas potrzebny do naładowania tej baterii to około 4 godziny. Komfort jazdy zapewni użytkownikowi silnik 250W, zamontowany w tylnym kole.

Bird Urban 1.0 M22 pozwala na łatwe dostosowanie prędkości do nawierzchni i do własnych potrzeb. To dzięki napędowi łańcuchowemu z siedmioma biegami. Ponadto prędkość można kontrolować z pozycji wyświetlacza LCD, na którym dodatkowo można zobaczyć przebyty dystans, stan baterii oraz ustawić tryb wspomagania pedałowania.

W mieście rowery są szczególnie łakomym kąskiem dla wszelkiej maści złodziei. Nie każdy ma do dyspozycji garaż, a wciąganie roweru za każdym razem na któreś piętro może być problematyczne. Dlatego też Bird Urban został zaopatrzony w system alarmowy, którego obsługa możliwa jest w mobilnej aplikacji Bird. W ten sposób właściciel roweru zostanie ostrzeżony, gdy ktoś będzie próbował go ukraść.

Rower elektryczny Bird Urban 1.0 M22 został zaprojektowany dla użytkowników o wzroście między 173 a 190 cm i wadze maks. 120 kg. Pojazd dostępny jest w sklepach sieci Media Expert w cenie 8 999 zł w kolorach czarnych, srebrnym oraz niebieskim.

Źródło zdjęć: Bird

Źródło tekstu: Bird