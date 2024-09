Być może mijasz codziennie, a nie wiesz o jego istnieniu

Innowacja, innowacją ale bezpieczeństwo pieszyć w dalszym ciągu jest największym priorytetem. Wyjaśniamy, o czym informują specjalne naklejki i do czego służy sekretny przycisk na spodzie żółtej skrzynki.

Całkiem niedawno pisaliśmy o czwartym kolorze świateł drogowych, teraz przyszła kolej na przypatrzenie się nieco uważniej żółtej skrzynce.

W Polsce infrastruktura drogowa nieustannie się rozwija i wpompowywane są w nią duże pieniądze. Jednym z ważniejszych aspektów, które bierze się pod uwagę przy wprowadzaniu innowacji, jest bezpieczeństwo pieszych. Coraz więcej przejść jest w pełni zautomatyzowanych i wyposażonych w nowy typ żółtych skrzynek, które służą do zmiany świateł. Być może nie każdy wie, że na ich spodzie znajduje się dodatkowy tajemniczy przycisk. Ma niezwykle ważną funkcję.

Tajemnicze przyciski na spodzie żółtych skrzynek

Coraz więcej przejść dla pieszych wyposażanych zostaje w nowoczesne urządzenia do zmiany świateł. W parze z tym, idzie montaż urządzeń automatycznie monitorujących okolice przejść i wykrywających obecność pieszych oraz rowerzystów. O obecności tego typu monitoringu informują specjalne żółte naklejki z napisem "sygnalizacja wykrywa pieszych i rowerzystów" oraz stosownym obrazkiem. Jak to działa? Otóż, bardzo prosto. Wystarczy zbliżyć się do przejścia, a system automatycznie wykryje naszą obecność i "wciśnie" przycisk zmiany świateł. Dodatkowo zamontowane przyciski do zmiany świateł, są montowane jedynie na wypadek awarii. Ale nie jest to jedyny powód ich istnienia.

Mało kto wie, że poza wspomnianą funkcją zapasowej detekcji pieszego urządzenia do zmiany świateł mają również inne zastosowania. W kasecie przycisku znajduje się bowiem sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna dla osób niedowidzących. Wibrację uruchamia się, wciskając guzik na spodzie kasety przyciskowej.

- czytamy w komunikacie warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.

W nowoczesnych żółtych skrzynkach, znajduje się jeszcze jedno udogodnienie. Z boku, znajduje się plan dotykowy przejścia dla pieszych. Dzięki temu, osoby z dysfunkcją wzroku mogą, za pomocą dotyku, dowiedzieć się jaka jest długość przejścia i jak ono przebiega.

