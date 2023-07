Tesla znów w ogniu krytyki. Właściciel nie mógł otworzyć pojazdu

Właściciel tesli twierdzi, że nie mógł dostać się do samochodu, którego akumulator rozładował się na skutek wysokich temperatur.

Właściciel tesli Dennis Hegstad twierdzi, że jego samochód Tesla Model 3 zablokował się i mężczyzna nie mógł się do niego dostać. Stało się tak po tym, jak 12-woltowy akumulator, który zasila mniejsze elementy samochodu, w tym okna i drzwi, rozładował się na skutek letniego upału w Teksasie.

W filmie, który zamieścił na Twitterze właściciel, zobaczyć można, jak bezskutecznie próbował dostać się do pojazdu za pomocą swojej karty. Niestety samochód nie reagował na żadne próby działania ze strony użytkownika. Mężczyzna opublikował również zdjęcie z aplikacji Tesli pokazującej, że nie może ona znaleźć pojazdu, w związku z czym nie można go odblokować także w ten sposób.

Szybkie rozładowanie akumulatora

Hegstad powiedział, że jego Tesla 3 z 2018 roku miała jeszcze około 130 mil zasięgu poprzedniego dnia. Dowiedział się jednak, że 12-woltowy akumulator Tesli rozładował się. Działa on w połączeniu ze znacznie większym akumulatorem litowo-jonowym i zasila niektóre funkcje wewnątrz pojazdu takie jak oświetlenie wewnętrzne, zamki w drzwiach oraz wycieraczki przedniej szyby.

Od zeszłego roku Tesla zaczęła wysyłać właścicielom powiadomienia, informując o tym, czy nadszedł czas na wymianę baterii. Hegstad powiedział, że nie pamięta, czy otrzymał taką wiadomość ze strony producenta samochodu elektrycznego. Nowsze samochody Model 3 mają już 16-woltowy akumulator litowo-jonowy, zamiast 12-woltowego.

Wysokie temperatury winowajcą

Tesla nie potwierdziła, co było przyczyną nagłego rozładowania się akumulatora. Hegstad uważa jednak, że ​​mogło to być spowodowane wysokimi temperaturami w Teksasie, które wynosiły tego dnia od 26,5 do 35,5 stopni Celsjusza. Mężczyzna deklaruje, że trzymał pojazd w cieniu i korzystał z systemu ochrony przed przegrzaniem kabiny. Funkcji, która zapobiega przekroczeniu 40 stopni wewnątrz pojazdu. Upały skracają jednak żywotność baterii, zmniejszyć zasięg pojazdów elektrycznych i wydłużają czas ładowania.

Właściciel Tesli na skutek rozładowania akumulatora wydał około 200 dolarów, aby samochód elektryczny został odholowany do warsztatu. W samochodzie wymieniono akumulator na nowy i zwrócono go mężczyźnie w mniej niż 24 godziny.

Hegstad nie jest jednak pierwszym właścicielem tesli, który zgłasza problemy z dostaniem się do swojego pojazdu elektrycznego. W zeszłym roku właściciel Tesli powiedział, że został nie mógł dostać się do Modelu S po wyczerpaniu akumulatora litowo-jonowego.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider, oprac. własne