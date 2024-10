Porsche wycofuje elektryki. Oskarżenia pod adresem Polaków

Porsche wezwie do serwisów ponad 27 tys. modeli Taycan. Chodzi o ryzyko zapłonu akumulatorów.

Firma Porsche wydała w Stanach Zjednoczonych komunikat, w którym wzywa do serwisów samochody elektryczne Porsche Taycan wyprodukowane między 21 października 2019 i 1 lutego 2024. Powodem ma być ryzyko pożaru akumulatora w objętych zaleceniem pojazdach.

Problem dotyczy konkretnie egzemplarzy z dwóch serii produkcyjnych: ARB6 i ARB7. Na podstawie ustaleń producenta, nieprawidłowości po stronie dostawcy akumulatorów mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zwarcia oraz pożaru w wycofanych samochodach. Choć ryzyko jest niewielkie i, jak zwraca uwagę Porsche w swoim komunikacie, dane zebrane bezpośrednio z pojazdów nie potwierdzają istnienia realnego zagrożenia dla kierowców, to dodatkowe kroki podjęte zostały w celu zminimalizowania go do zera.

Niebezpieczne akumulatory z polskiej fabryki

Co ciekawe, w całej sprawie jest polski wątek. Otóż rzekomo niebezpieczne akumulatory pochodzić mają z fabryki LG Energy Solution pod Wrocławiem. Niestety nie wiemy, na czym dokładnie miały polegać nieprawidłowości w zakładzie oraz czy dotknęły one także innych pojazdów dostępnych na rynku.

