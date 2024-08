Kultowe Porsche kończy 50 lat. Jubileuszowy model zrywa czapkę

Porsche wprowadza na rynek ekskluzywny model rocznicowy swojego kultowego samochodu sportowego. Powód? Aż ciężko uwierzyć, że to już 50 urodziny tego auta.

Jak zapowiada producent, Porsche 911 w wersji Turbo 50 Years łączy wyjątkowe osiągi i najlepsze materiały z ekskluzywnymi elementami stylistycznymi. Wnętrze i nadwozie nawiązują do historycznych modeli 911 Turbo, ale uzupełniono je o ponadczasowo eleganckie i współczesne elementy stylistyczne. Co ważne, urodzinowa wersja będzie dostępna w bardzo ograniczonej liczbie. Ze stajni Porsche wyjedzie raptem 1 974 sztuk tych pojazdów, aby uczcić rok, w którym zadebiutowało pierwsze 911 Turbo.

Co kryje stare-nowe Porsche?

Porsche 911 Turbo Type 930, połączył możliwości sportowego samochodu z unikalnym designem i niespotykaną codzienną użytecznością. Jubileuszowy model 911 Turbo 50 Years oparto na 911 Turbo S wprowadzonym w 2019 roku. Standardowa boczna grafika winylowa jest ukłonem w stronę historycznych barw Porsche 911 RSR Turbo zaprezentowanego na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie w 1973 roku, które samo w sobie było prekursorem 911 Turbo. Po otwarciu drzwi projektor LED wyświetla obraz turbosprężarki na ziemi obok samochodu.

Jeśli chodzi o wnętrze, to tam nawiązań stylistycznych i wyjątkowych akcentów znajdzie się jeszcze więcej. Nad schowkiem na rękawiczki znajduje się chociażby jubileuszowa tabliczka z aluminium, na której widnieje zarówno logo Turbo 50, jak i indywidualny numer limitowanej edycji tego samochodu sportowego. Osoby, którym wciąż mało historii mogą zdecydować się na dodatkowy pakiet Heritage Design.

Jeśli chodzi o możliwości tego auta, to możemy się tam spodziewać 3,7-litrowego silnika z podwójnym turbodoładowaniem, co zapewnia moc 478 kW (650 KM) Zużycie paliwa w cyklu mieszanym jest szacowane na nieco ponad 12 litrów na 100 kilometrów. 911 Turbo 50 potrzebuje zaledwie 2,7 sekundy na osiągnięcie 100 km/h i 8,9 sekundy na dwa razy większą prędkość.

Nie stać Cię na auto? To może chociaż zegarek?

Razem z premierą starego-nowego auta Porsche zapowiada też wyjątkowy zegarek, który ma być hołdem dla jubileuszowego modelu. Czasomierz także trafi na rynek w liczbie 1974 sztuk oraz będzie posiadać nawiązania stylistyczne do zapowiedzianego samochodu. Cena to, bagatela, prawie 60 000 złotych.

A skoro o aucie mowa, to dostawy rozpoczną się jesienią 2024 r. Limitowany model 911 Turbo z okazji 50-lecia można już jednak oglądać. Znajdziecie go na wystawie specjalnej Beyond Performance - 50 lat Porsche Turbo w Muzeum Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Na stronie producenta nowe Porsche zostało wycenione na minimum 261 100 dolarów, czyli około 1 milion 13 tysięcy złotych.

Źródło zdjęć: Informacja prasowa, porsche.com

Źródło tekstu: Motor Authority, informacja prasowa