W końcu zamówisz latającą, elektryczną taksówkę

Elektryczne latające taksówki Lilium eVTOL Jet już wkrótce zaczną przewozić pasażerów w Arabii Saudyjskiej. Startują i lądują w pionie.

Saudia Group, wcześniej znana jako Saudi Arabian Airlines Holding Corporation, zamówiła w niemieckim Lilium flotę elektrycznych, latających taksówek z systemem pionowego startu i lądowania (eVTOL). Podpisanie umowy obyło się z hukiem, w podmonachijskiej siedzibie Lilium w Niemczech.

Wartość transakcji nie została ujawniona, wiemy natomiast, ile pojazdów zamówili Saudyjczycy. Jeszcze w 2026 roku Niemcy dostarczą 50 ekskluzywnych i co tu dużo mówić, bardzo futurystycznych taksówek. Jednocześnie umowa zawiera w formie opcji zakup dodatkowych 50 pojazdów w przyszłości.

Niemiecki Lilium walczy na bardzo trudnym rynku pojazdów eVTOL licząc, że jego podniebne taksówki zastąpią na krótkich dystansach przeloty samolotami i helikopterami. Saudi Group ma mocno sprecyzowane plany dotyczące nowej floty — taksówki mają posłużyć do przewożenia pielgrzymów pomiędzy Mekką a Dżuddą oraz do transportu dygnitarzy na ważne wydarzenia sportowe w Rijadzie czy do miejsc turystycznych.

Niewątpliwymi atutem Lilium jest bardzo cicha praca na tle rozwiązań tradycyjnych, wygodne wnętrze niczym w limuzynie i podnoszona coraz częściej zero emisyjność. Na kanale YouTube niemieckiego producenta zobaczyć można przelot testowy z prędkością dochodzącą 136 węzłów, czyli 252 km na godzinę. Zasięg eVTOL Jeta to 175 km.

Źródło zdjęć: Lilium

Źródło tekstu: Lilium, oprac. wł