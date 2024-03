Ponad 25 proc. samochodów w Polsce to tzw. "martwe dusze"

Oficjalnie w Polsce jest ponad 27 mln samochodów. Pod tym względem znajdujemy się w europejskiej czołówce. Jednak dane niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.

Według danych CEPiK pod koniec 2023 roku w Polsce było zarejestrowanych aż 27,347 mln samochodów osobowych. To o 672 tys. więcej niż rok wcześniej. Jednak liczba ta niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę ponad 25 proc. wszystkich tych samochodów to tzw. martwe dusze.

Ile jest samochodów w Polsce?

Martwe dusze to samochody, które CEPiK określa jako archiwalne. Są to pojazdy niewyrejestrowane, nieanulowane, ale praktycznie nieistniejące. Od daty ich pierwszej rejestracji minęło co najmniej 10 lat, a od 6 lat nie wpłynął na ich temat żaden komunikat aktualizujący, np. ze stacji kontroli pojazdów czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Większość z nich prawdopodobnie znajduje się na tzw. szrotach.

Ile jest takich pojazdów? Aż 7,245 mln, czyli prawie 26,5 proc. wszystkich aut w Polsce. Po ich odjęciu okazuje się, że w naszym kraju tak naprawdę jest 20,1 mln samochodów, które realnie poruszają się po drogach. To i tak wzrost o 433 tys. w porównaniu z końcówką 2022 roku. Daje to 533 samochody na 1000 mieszkańców.

Martwe dusze znacząco wpływają też na średni wiek auta w Polsce. Jeśli weźmiemy je pod uwagę, to wychodzi, że Polacy jeżdżą samochodami, które mają 21,5 roku. Natomiast usunięcie ich z równania daje średi wynik na poziomie 16,12 roku. To nadal sporo, ale jednak różnica wynosi aż 5 lat. Nadal jeździmy dość starymi autami, ale nie aż tak starymi.

Zobacz: Co dalej z polskim samochodem elektrycznym Izera? Rząd zdecydował

Zobacz: Audi pokazało elektrycznego SUV-a Q6 e-Tron. Auto zachwyca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IBRM Samar