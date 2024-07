Gdańsk zyskał stację tankowania wodoru

Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK uruchomiły ogólnodostępną stację tankowania wodoru w Gdańsku. To pierwsza taka w tym mieście oraz trzecia w Polsce.

Przy ulicy Jabłoniowej w Gdańsku oddano do użytku pierwszą stację tankowania wodoru w tym mieście, która jest zarazem trzecią lokalizacją stacji NESO w Polsce, po Warszawie i Rybniku. Stacja ta obsługuje zarówno komunikację miejską, jak i użytkowników prywatnych pojazdów napędzanych wodorem. W Gdańsku już teraz można zobaczyć cztery nowe autobusy wodorowe NesoBus, a docelowo flota ma się powiększyć do dziesięciu takich pojazdów.

Rozpiera mnie duma, że właśnie otworzyliśmy kolejną stację tankowania wodoru i to na Pomorzu, w rejonie znanym z najlepszej jakości powietrza. Do grona naszych wodorowych lokalizacji dołączył Gdańsk, który od wielu lat dba o zrównoważony rozwój, zielone inwestycje i poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Cieszę się, że nasza Grupa ma w tym swój udział i może aktywnie wspierać rozwój ekologicznego transportu miasta, żeby uczynić je jeszcze czystszym. Wodór to ekologiczne paliwo przyszłości, całkowicie bezemisyjne i bezpieczne dla ludzi i środowiska. Teraz z takiego transportu miejskiego będą mogli na stałe korzystać mieszkańcy Gdańska, czerpiąc ze wszystkich jego zalet.

– powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK S.A.

Stacja NESO w Gdańsku jest w pełni samoobsługowa. Tankowanie samochodu osobowego trwa około 3-4 minut i pozwala na przejechanie około 650 km. W przypadku autobusów, tankowanie trwa kilkanaście minut, co zapewnia zasięg około 450 km. Proces tankowania jest bardzo podobny do tego na tradycyjnych stacjach paliw – użytkownik zdejmuje pistolet z dystrybutora, wkłada do pojazdu, naciska przycisk i rozpoczyna napełnianie baku.

Sieć stacji NESO, zbudowana przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK, jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Są one wyposażone w panele słoneczne o mocy 19 kW, które dostarczają energię do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh przechowują jej nadwyżki. Nazwa NESO pochodzi od akronimu "Nie Emituję Spalin, Oczyszczam", co podkreśla ekologiczny charakter tej inicjatywy.

To historyczny moment dla Gdańska. Z jednej strony dzisiaj otwieramy ogólnodostępną stację wodorową, a z drugiej prezentujemy 4 nowe autobusy napędzane zielonym wodorem. Ponad 2 lata temu powiedzieliśmy, że nie chcemy więcej w naszej flocie nowych autobusów które będą wysokoemisyjne dlatego też konsekwentnie naszą flotę autobusową zmieniamy. Mamy już 21 autobusów elektrycznych, dzisiaj dołączają pierwsze 4, a do połowy września kolejnych 6 autobusów napędzanych wodorem. Stacja, którą otwieramy także jest potrzebna, a nasze autobusy będą tankowane właśnie tutaj.

– dodała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Wodór – paliwo przyszłości

Zielony wodór to przyszłościowe paliwo, które jest całkowicie bezemisyjne. Pojazdy zasilane wodorem emitują jedynie parę wodną, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości powietrza. NesoBus, zaprojektowany przez polskich inżynierów we współpracy z partnerami z całego świata, jest przykładem najnowocześniejszego, ekologicznego autobusu miejskiego. Wyposażony w Wi-Fi, dostęp do Internetu 5G, gniazda USB do ładowania telefonów, system informacji pasażerskiej oraz monitoring 360°, stanowi nowoczesne rozwiązanie dla transportu publicznego.

Otwarcie stacji tankowania wodoru w Gdańsku to ważny krok w kierunku ekologicznego transportu i poprawy jakości życia mieszkańców. Pokazuje on zaangażowanie miasta i Grupy Polsat Plus w rozwój zielonych technologii.

Zobacz: Darmowe gigabajty za medale Polaków. Plus rusza z nową akcją

Zobacz: Polacy w potrzasku, chodzi o klientów Plusa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus