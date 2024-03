Euro NCAP zmienia zasady. Takie samochody nie dostaną 5 gwiazdek

Euro NCAP zamierza od stycznia 2026 roku zmienić kryteria oceny. Jeśli jakiś producent liczy na maksymalne 5 gwiazdek bezpieczeństwa, to musi zadbać o coś więcej niż tylko ekrany dotykowe.

Euro NCAP (European New Car Assessment Program) chce, aby kierowcy nie byli zmuszani do ciągłego używania ekranów dotykowych. Zdaniem organizacji jest to niebezpieczne. Dlatego też od stycznia 2026 roku zmienią się kryteria oceny. Dotykowy wyświetlacz nie wystarczy, aby otrzymać 5 gwiazdek w ocenie bezpieczeństwa.

Euro NCAP zmienia zasady

Euro NCAP będzie wymagało, aby przynajmniej podstawowe elementy wyposażenia samochodu dało się obsługiwać tradycyjnymi, fizycznymi przyciskami, dźwigniami i pokrętłami. Jeśli tak nie będzie, to dany producent nie będzie mógł liczyć na najwyższą ocenę bezpieczeństwa.

Nadmierne korzystanie z ekranów dotykowych jest problemem w całej branży, a prawie każdy producent pojazdów przenosi kluczowe elementy sterujące na centralne ekrany dotykowe, zmuszając kierowców do oderwania wzroku od drogi i zwiększając ryzyko wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi.

- powiedział Matthew Avery z Euro NCAP.

Wielu producentów wręcz słynie w chowaniu podstawowych funkcji samochodu za ekranami dotykowymi. Jest to w gruncie rzeczy tańsze. Taki wyświetlacz dzisiaj znajduje się w niemal każdym samochodzie, więc w ten sposób firmy mogą zaoszczędzić na fizycznych przyciskach i pokrętłach. Nowe kryteria Euro NCAP powinny zakończyć tę modę.

Co prawda wytyczne Euro NCAP to nie są żadne wymogi prawne, ani nic takiego. Żadna firma nie obowiązku się nimi kierować. Jednak producenci samochodów lubią chwalić się 5 gwiazdkami w ocenie bezpieczeństwa, więc prawdopodobnie będą chcieli się dostosować.

Zobacz: Unia wprowadza nowe prawo. Chodzi o elektryki

Zobacz: Pijana spowodowała kolizję, ale auta nie skonfiskowano. Dlaczego?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Verge